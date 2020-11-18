  • BIST
    1322.73
  • Dolar
    7,5858
  • Euro
    8,9981
  • Altın
    455,4170
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bizimle birlikte anayasa hazırlamaktan kaçanlar..."
Bakanlık'tan flaş aşı açıklaması
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi
ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına karşı çıkan 4 ayrı karar tasarısı sunuldu
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Isparta'da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor
ABD'yi ikiye bölen "asker" kararı
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
MEB uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Garajda pandemi tiyatrosu
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
RTÜK'ten sosyal medya açıklaması: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar
Pandemide çocukların D vitaminine dikkat
Akar: Türkiye, Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
18 Kasım 2020 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 11:11:00

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

ABONE OL

Gökhan Türkmen'in bir yılda hazırladığı “Romantik” albümü dijital platformlardaki yerini aldı.

4 yıl aradan sonra 'Romantik' albümü ile yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Gökhan Türkmen, romantik şarkılarıyla bir kez daha kalplere dokunacağını söyledi.

Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor

Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
İrem Sak'ın panik anları...

İrem Sak'ın panik anları...
Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor

Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Reyhan Karaca isyan etti!

Reyhan Karaca isyan etti!
Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER