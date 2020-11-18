18 Kasım 2020 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 11:11:00
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak
Gökhan Türkmen'in bir yılda hazırladığı “Romantik” albümü dijital platformlardaki yerini aldı.
4 yıl aradan sonra 'Romantik' albümü ile yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Gökhan Türkmen, romantik şarkılarıyla bir kez daha kalplere dokunacağını söyledi.
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