Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

4 yıl aradan sonra 'Romantik' albümü ile yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Gökhan Türkmen, romantik şarkılarıyla bir kez daha kalplere dokunacağını söyledi.