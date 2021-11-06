Vadistanbul'da görüntülenen şarkıcı Günel Zeynalova, "Gökhan bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı, böyle bir şey yok. Gökhan Bey'i tanımam, sahnemi dinlemeye gelip çiçek göndermiş. Sonrasında da aşk yaşıyoruz diye konuşmalarda bulunmuş. Büyük saçmalık. Beni binlerce insan dinlemeye geliyor, yaptığı çok büyük saygısızlık ve tamamen yalan" dedi.