Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk'un yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Daha İyi Bir Yarın' isimli sinema filminin hazırlıkları sürüyor. Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı filmin çekimleri 14 Haziran'da Gökçeada'da başlıyor. Filmde çok sayıda ünlü isim de konuk oyuncu olarak yer alacak. Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu, Engin Benli, Aslıhan Karalar ve Burcu Binici film için kamera karşısına geçecek.

