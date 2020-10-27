27 Ekim 2020 Salı 21:28:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:31:00
Gökçe Kırgız: Devlet bana o ismi verdi
‘Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Gökçe Kırgız, City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Şarkıcı, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kadının kendisine kimlik hırsızlığı yaptığına dair açılan dava hakkında konuştu. Şarkıcı, "Kendisine tazminat davası açtık. Karşılıklı bir dava var. Benim lehimde sonuçlanacak tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş isim ve soyad var. 15 yıldır bu isimle sektördeyim"dedi.
Recep ASLAN