"Kendisini tanımıyorum bile!"

Son dönemde adı basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan oyuncu Gökçe Bahadır, “Tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok'' dedi. Yılbaşı planından da bahseden Bahadır, “Şuan tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek’’ ifadelerini kullandı.

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