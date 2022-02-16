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Göcek'te kızımı darp etti
16 Şubat 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 11:00:00

Göcek'te kızımı darp etti

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Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Özcan Deniz'in davasında tanıklar dinlendi.

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Özcan Deniz'in davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada Aktan'ın annesi Fatma Aktan, Deniz'in Göcek'te tatildeyken kızını kapıya sıkıştırıp kafasına yumruk atmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Anne Aktan ifadesinde "Ben bu anları kızımdan duydum. Yukarı çıktığımda kızımın saçı başı dağılmış, suratında darp izleri vardı" dedi. Deniz hakkında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Feyza Aktan Özcan Deniz Göcek
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