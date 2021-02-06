Gizlice albüm hazırladı

En son '10' isimli albüm çıkaran Tarkan, pandemi döneminde boş oturmadı. Almanya'da yaşayan sanatçı, gizliden gizliye yeni albüm çalışmalarını tamamladı. Kendi evinde kurduğu stüdyoda 'Ahde Vefa 2' ve bir pop albümü hazırlayan Tarkan, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışmalarını gözden geçirecek olan sanatçı, 2021 yılı içerisinde sevenlerinin karşısına çıkacak.

