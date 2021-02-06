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06 Şubat 2021 Cumartesi 09:57:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 10:37:00

Gizlice albüm hazırladı

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En son '10' isimli albüm çıkaran Tarkan, pandemi döneminde boş oturmadı.

En son '10' isimli albüm çıkaran Tarkan, pandemi döneminde boş oturmadı. Almanya'da yaşayan sanatçı, gizliden gizliye yeni albüm çalışmalarını tamamladı. Kendi evinde kurduğu stüdyoda 'Ahde Vefa 2' ve bir pop albümü hazırlayan Tarkan, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile çalışmalarını gözden geçirecek olan sanatçı, 2021 yılı içerisinde sevenlerinin karşısına çıkacak.

Etiketler : tarkan pandemi albüm
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