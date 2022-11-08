Gizemli istek

Afra Saraçoğlu ile birlikte 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Mert Ramazan Demir, hayattaki en tuhaf şeyleri deneyimlemek istediğini söyledi. Bir dergiye konuşan oyuncu, "Kim ne yaşamak istiyorsa onun peşinden gidebilsin. Ben her geçen gün yaşayabileceğim en tuhaf ve gizemli şeyi deneyimlemek istiyorum hayatta" dedi.