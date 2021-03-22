Gigi gururu

Çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, izin gününü İstanbul'da değerlendirdi. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e olan benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu, "Dünyanın beğendiği ve takdir ettiği bir modele benzetilmek güzel bir şey" açıklamasını yaptı.