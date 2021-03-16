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16 Mart 2021 Salı 08:08:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 08:08:00

Gerçekliğimle örnek olacağım

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Hadise, kendisini yakından takip eden genç hayranlarına rol model olmak istediğini ve bu yüzden de gerçekçi olmaya önem verdiğini söyledi.

Hadise, doğallıyla genç kızlara örnek olmak istediğini söyledi. Youtube kanalında 'Olsun' şarkısı için röportaj yapan Hadise, kariyeri boyunca yaptığı işlerle ve açıklamalarıyla kendisini takip edenler için rol model olmak istediğini anlattı. Bu bilinç doğrultusunda yaptığı paylaşımlarına her zaman dikkat eden popçu, gerçekçi olmanın önemini çizdi. ''Kendimi olduğum gibi seviyorum" diyen şarkıcı, sözlerine "Yüzde ufak dokunuşlara karşı değilim ama gerçekçi olmak lazım. Beni takip eden çok fazla genç kız var. Onlara elimden geldiği kadarıyla duruşumla ve düşüncelerimle örnek olmak istiyorum" şeklinde açıklamalar yaptı.

Etiketler : hadise youtube olsun
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