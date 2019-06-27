27 Haziran 2019 11:06 | Perşembe
George Clooney'nin yeni projesi belli oldu
Yılların eskitemediği yıldızlardan George Clooney, Lily-Brooks Dalton'ın "Good Morning, Midnight" kitabının sinema adaptasyonunda başrolde yer alacak.
Filmin yönetmenliğini de üstlenecek olan Clooney, dünyaya geri dönmeye çalışan bir astronotun hikayesini Netflix için sinemaya uyarlayacak. Prodüksüyonuna önümüzdeki Ekim ayında başlanacak olan yapımın izleyici ile ne zaman buluşacağı ise henüz belli değil.
(Alem)
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