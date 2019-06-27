George Clooney'nin yeni projesi belli oldu

Filmin yönetmenliğini de üstlenecek olan Clooney, dünyaya geri dönmeye çalışan bir astronotun hikayesini Netflix için sinemaya uyarlayacak. Prodüksüyonuna önümüzdeki Ekim ayında başlanacak olan yapımın izleyici ile ne zaman buluşacağı ise henüz belli değil.

(Alem)