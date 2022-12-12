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12 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00

Gençlik iksirim saçlarım

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Müzisyen Altay, önceki akşam Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı.

Müzisyen Altay, önceki akşam Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. 52 yaşındaki Altay, sahne öncesi habercilerle bir araya geldi. İlerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Altay, "Bunu şaçlarıma borçluyum. Gençlik iksirim saçlarım" diye espri yapan şarkıcı, şunları söyledi: "Dikkat etmeye çalışıyorum. Çok yoğun bir tempomuz var. Ben yediğime, içtiğime, sporuma, mesleğime, beni dinlemeye gelen insanlara, kendime saygılı bir şekilde yaşamaya çalışıyorum."

Etiketler : Gençlik iksirim saçlarım Gazino Bahçeşehir Müzisyen Altay
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