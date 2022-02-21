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21 Şubat 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 12:30:00

Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor

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Şarkıcı Özcan Deniz, sahne aldığı mekanda sevenleriyle sohbet etti. Şarkıcının özellikle genç bir hayranıyla diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Şarkıcı Özcan Deniz, sahne aldığı mekanda sevenleriyle sohbet etti. Şarkıcının özellikle genç bir hayranıyla diyaloğu izleyenleri gülümsetti. "Son 10 yıldır bu işi yapmadığım için benim şarkıcı olduğumu bilmeyen bir nesil var" diyen Deniz, 18 yaşındaki genç misafirine "Şarkı söylediğimi ne zaman öğrendin?" sorusunu sorduktan sonra "Gençler yeni yeni şarkıcı olduğumu öğreniyor" dedi.

Etiketler : Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor Şarkıcı Özcan Deniz Şarkı
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