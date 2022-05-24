Şarkıcı Bora Gencer'in 'dünyaca ünlü starlara hizmet verecek' dediği 'Victoria 1523' adlı gemisi mahkemelik oldu. Gencer'in finansman zorluğu çektiği için gemiyi kendisine sattığını iddia eden işadamı Hüsnü Demir, şarkıcının gemiyi hurdaya çevirerek kendisini zarara uğrattığı söyledi ve 155 bin liralık dava açtı. Gemiyi satmadığını öne süren Gencer ise, Hüsnü Demir'in vadettiği parayı ödemediği kendisini zarara uğrattığını belirterek 150 bin liralık karşı dava açtı.

Neslihan KESKİN