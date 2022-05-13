Gelin-görümce birbirini sildi

Geçtiğimiz aylarda eşi Alişan'la evliliklerindeki krizi atlatan oyuncu Buse Varol cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Varol'un Alişan'ın merhum abisi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve'yle arası açıldı. Kardeşinin ölümünün ardından Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" demişti. Eşinin bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol, Alişan'a, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi" diyerek uyarıda bulundu. Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Varol, ise görümcesi Merve Tektaş'ı sosyal medya hesabından sildi.