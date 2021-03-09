Geleceğin güçlü kadınlarına destek

'Hercai' dizisinde oynayan Ebru Şahin, 'Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara' etkinliğiyle 34 genç kızın eğitimine destek oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında genç kızların eğitim ve öğretimlerine destek olmak amacıyla kıyafetlerini ve birçok aksesuvarını vakıfa bağışlayan Şahin, 34 genç kızın 1 aylık eğitim masrafını karşılamış oldu. Oyuncu, gençlerin gücüne inanan herkesi harekete geçmeye davet etti.

