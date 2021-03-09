Geleceğin güçlü kadınlarına destek
'Hercai' dizisinde oynayan Ebru Şahin, 'Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara' etkinliğiyle 34 genç kızın eğitimine destek oldu.
'Hercai' dizisinde oynayan Ebru Şahin, 'Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara' etkinliğiyle 34 genç kızın eğitimine destek oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında genç kızların eğitim ve öğretimlerine destek olmak amacıyla kıyafetlerini ve birçok aksesuvarını vakıfa bağışlayan Şahin, 34 genç kızın 1 aylık eğitim masrafını karşılamış oldu. Oyuncu, gençlerin gücüne inanan herkesi harekete geçmeye davet etti.