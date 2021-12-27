Gazinoda nostaljik gece

Aşkın Nur Yengi, Yeni Gazino'da sevenleriyle buluştu. Yengi 90'ların sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Şarkı aralarında misafirlerle de sohbet eden Yengi "Şimdi aramızdan zamansız ayrılan çok önemli bir besteciyi, Uzay Heparı'yı anıyorum." diyerek "Serserim Benim" şarkısını söyledi ve büyük alkış aldı. Bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı sesiyle kulakların pasını silerken dansıyla da göz kamaştırdı.

