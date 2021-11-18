Gazino heyecanı

90 yıllara damga vuran şarkıcı Nalan, uzun bir ardından ardından yeniden sahnelere dönüyor. Şarkıcı, ilk gazino performansı için gün sayıyor. Nalan, 20 Kasım'da Yeni Gazino adlı mekanda sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşacak. Usta Sanatçı Selami Şahin'le aynı sahneyi paylaşacak olan şarkıcı, hazırladığı özel repertuarla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak.