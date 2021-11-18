VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
Kaçak FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Başkan Erdoğan'ın 2018'deki ziyaretini hatırlattı: O bize bir söz verdi
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5B açıklaması!
Malcolm X suikastında yeni gelişme
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
Komşu ateşle oynuyor: Şansını deneyebilir
PKK'nın sözde kurucularındandı! Ölümünün ardındaki gerçek ortaya çıktı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tayvan'dan flaş F-16 hamlesi! Savaş senaryosu gerçeğe dönüşüyor
Türkiye ve BAE arasında sürpriz yakınlaşma!
Akdeniz'de F-35 savaşı! Zamana karşı yarış!
ABD'nin tüm savunma sistemlerini etkisiz kılacak silah!
Bu teşkilat Sykes Picot Anlaşmasını çöpe atar!
Milyonlarca vatandaşa müjde: Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
Maraş'ta klip çeken ''Nini'' Rumları çıldırttı!
"Rusya yanar dönerlik yapıyor"
İçişleri duyurdu! Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı
Hırsızlar bebek kamerasına yakalandı... Şebeke çökertildi
Kademeli fatura geliyor!
Faiz düşecek mi? Piyasalar bu toplantıya odaklandı
Kılıçlı katilin annesi avukatlıktan çekildi
Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağmur geliyor
ABD'den Putin endişesi
18 Kasım 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 12:00:00

Gazino heyecanı

ABONE OL

90 yıllara damga vuran şarkıcı Nalan, uzun bir ardından ardından yeniden sahnelere dönüyor.

90 yıllara damga vuran şarkıcı Nalan, uzun bir ardından ardından yeniden sahnelere dönüyor. Şarkıcı, ilk gazino performansı için gün sayıyor. Nalan, 20 Kasım'da Yeni Gazino adlı mekanda sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşacak. Usta Sanatçı Selami Şahin'le aynı sahneyi paylaşacak olan şarkıcı, hazırladığı özel repertuarla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak.

Etiketler : 90 yıllara damga vuran şarkıcı Nalan ilk gazino performansı
Akustikte zirvedeyim

Akustikte zirvedeyim
Hayranlarını korkuttu

Hayranlarını korkuttu
Fanatik hayranı kapıya dayandı

Fanatik hayranı kapıya dayandı
Aşka geldiler

Aşka geldiler
Hayali albüm çıkarmak

Hayali albüm çıkarmak
Çocuk her yerde çocuk!

Çocuk her yerde çocuk!
Otizmli Eren, 3 farklı enstrüman çalıyor

Otizmli Eren, 3 farklı enstrüman çalıyor
Dubai'nin Türk güzeli

Dubai'nin Türk güzeli
Fiziği düzgünse istediğini giyebilir

Fiziği düzgünse istediğini giyebilir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER