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15 Eylül 2021 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 14:31:00

Gastronomi gecesi

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'İki Yaka Bir Mutfak' ismi verilen gastronomi ve müziği birleştiren etkinlik Hilton Dalaman'da gerçekleşti.

Türk ve Yunan şefler birlikte leziz yemekler hazırladı. İki mutfağın geçmişini ve kültürü ustalar tarafından anlatıldığı gecede Buziki Niko&Yağmur ve Fedon sahne aldı. Fedon, eşsiz performansı ile izleyicileri büyüledi. Etkinliğe Brezilyalı oyuncu Jessica May, Oğul Türkkan, Bülent Atlas ve Şule Başaran, gibi isimler de katıldı.

Etiketler : gastronomi fedon magazin
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