Gastronomi gecesi

Türk ve Yunan şefler birlikte leziz yemekler hazırladı. İki mutfağın geçmişini ve kültürü ustalar tarafından anlatıldığı gecede Buziki Niko&Yağmur ve Fedon sahne aldı. Fedon, eşsiz performansı ile izleyicileri büyüledi. Etkinliğe Brezilyalı oyuncu Jessica May, Oğul Türkkan, Bülent Atlas ve Şule Başaran, gibi isimler de katıldı.

