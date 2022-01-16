Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi

Demet Akalın, 5 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve haftanın 3 günü diyalize giren Gamze Akkavak'ın hayallerini gerçekleştiriyor. 'Fulya ile Umudun Olsun' programına bağlanan şarkıcı popçu, Gamze'ye sahne kostümlerinden birini göndereceğini ve birlikte sahneye çıkacaklarını söyledi. Akalın "Sana sahne kostümlerinden birini gönderiyorum. Ve sen o kostümü giyiyorsun ve birlikte sahne çıkıyoruz tamam mı... Kalbim gönlüm seninle pandemi nedeniyle gelemedim ama haberlerini hep aldım. Ayrıca, Gamze'nin durumunu yakından takip etmeye devam edeceğim" dedi.