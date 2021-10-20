Galada şıklık yarışı

Başrollerine Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan ve Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Hamlet' dizisinin galasına ünlü isimler akın etti. Oyuncular kırmızı halıda şıklıklarını gösterdi.

Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği Hamlet dizisi konuklardan tam not aldı. Gain'de yakında seyircisiyle buluşacak olan yapımın oyuncuları özel bir davette izleyici karşısına tam kadro çıktı. Müjdeci'nin ilk dizisi olma özelliğini taşıyan Hamlet'in ilk bölümünü davetliler nefesini tutarak izledi. Büyük beğeni toplayan dizinin oyuncularını izleyiciler ayakta alkışladı. Gecede Kenan Doğulu sahne aldı. Şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi. Geceye Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Bensu Soral, Berrak Tüzünataç, Burcu Kara, Ece Sükan, Murat Cemcir, Müge Boz ve Caner Erdeniz gibi isimler katıldı. Yönetmenliğini Kaan Müjdeci'nin yaptığı dizide, Adalar'daki fayton krallığı üzerinden bir ailenin dramını konu alınıyor.