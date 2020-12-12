12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00
Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, akşam saatlerinde İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, habercileri karşısında görünce maskesini gözlerinin üstüne kadar çekti. Böylelikle görüntü vermekten kaçınan Lens, kendisine yöneltilen soruları es geçti.
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