Futbol aşkına

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinde yer alan oyuncu Dilara Aksüyek yeni bir aşka yelken açtı. Onur Bay ile ayrılığının ardından uzun bir süredir kalbi boş olan Aksüyek, (35) gönlünü kendisinden 7 yaş küçük olan en son Bursaspor'da top koşturan futbolcu Cenk Şahin'e (28) kaptırdı. Yaklaşık bir aydır gözlerden uzakta ilişki yaşadıkları söylenen Aksüyek ve Şahin, baş başa Çeşme tatiline çıktı. Dilara Aksüyek ve Cenk Şahin, önceki akşam Alaçatı'daki Limon adlı mekanda boy gösterdi. Gece boyu samimi bir şekilde eğlenen Aksüyek ve Şahin, mekanın işletmecisine sarılarak verdikleri pozla aşklarını ilan etti. Dilara Aksüyek ve Cenk Şahin, sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından bir açıklama yapmadı.

