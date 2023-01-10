Futbol aşkına!

Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' adlı filmin başrolünde yer alacak olan oyuncu Pelin Karahan'ın oğlu Can, futbola başladı. İşadamı Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği olan oyuncu, oğlunu Kavacık spor kulübü'nün alt yapısına yazdırdı. Karahan, oğlu Can'ın idmanını sosyal medya hesabından, "Sondaki hareket, şimdi Cristiano Ronaldo düşünsün" yazarak paylaştı.