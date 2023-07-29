Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı: Biz en zoru başardık

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29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:38:00

Fuat Güner'den Özkan Uğur hakkında duygusal yazı: Biz en zoru başardık

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Fuat Güner, dostu merhum Özkan Uğur hakkında duygusal bir yazı kaleme aldı.

Fuat Güner, 52 yıllık dostu merhum Özkan Uğur hakkında duygusal bir yazı kaleme aldı. Özkan Uğur ve Mazhar Alanson ile çekilen fotoğraflarını yayımlayan Güner, "17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl... Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak... Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak" ifadelerini kullandı. Güner, daha sonra sözlerini şu şekilde sonlandırdı: ''Biz en zorunu başardık Özkan'ım... Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.''

Etiketler : fuat güner özkan uğur mazhar alanson
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