Fransa Sarayı'nda defile

Avrupa'nın ve Türkiye'nin önde gelen moda okulu IFA PARİS, İstanbul Kampüsü son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını Fashion Show kapsamında Fransız Sarayı'nda gerçekleşen bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu. Defilede Zeliha Çal Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu,Turkan Geyik, Oğulşat Gagşalova ve Melissa Aslan görev aldı.