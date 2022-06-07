VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de
Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
5. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı gerçekleşti
Tuz Gölü gaz depolama kapasitesi 15 milyar metreküpe çıkarılacak
Bakan Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü
'Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdi'
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye hapis cezası
Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
1995'ten beri ilk: NASA Avustralya'dan roket fırlatacak
AB Komisyonu 2023 bütçe taslağını hazırladı
Başkan Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı
AB'de terör içeriklerinin 1 saat içinde internetten kaldırılması uygulaması başladı
"Adam gibi cevap verin!"
Türk çayı ihracatından 9,8 milyon dolarlık gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu
Miçotakis hükümetinin Türkiye karşıtı politikalarının hedefi ne?
Bulgaristan'da, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri' sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
İBB'nin oyununu Göksu bozdu!
"Türkiye'nin mücadelesini hayranlıkla takip ediyoruz"
Sevgilinin masum olanına hayran
Frankfurt'ta 400. sahne
07 Haziran 2022 Salı 19:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 19:00:00

Frankfurt'ta 400. sahne

ABONE OL

Sumru Yavrucuk'un hem yönetip hem oynadığı tek kişilik eser "Shirley Valentine", "8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sahnelendi.

Sumru Yavrucuk'un hem yönetip hem oynadığı tek kişilik eser "Shirley Valentine", "8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sahnelendi. İngiliz yazar Willy Russell'in kaleminden çıkan oyun, Frankfurt Gallus Theater'da seyirciyle buluştu. Eserin müziklerinde, Selmin Artemiz sanatçıya eşlik etti. Yavrucuk, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, eseri 400. kez sahnelediğini söyledi.

Etiketler : Frankfurt'ta 400. sahne Sumru Yavrucuk 8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali
Kaprisli bir insan değilim

Kaprisli bir insan değilim
Öğretmen oldu

Öğretmen oldu
Başlamadan rafa kalktı

Başlamadan rafa kalktı
Killa Hakan'dan kötü haber: Ölüm kalım savaşı veriyor

Killa Hakan'dan kötü haber: Ölüm kalım savaşı veriyor
Konserlerini erteledi

Konserlerini erteledi
Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı

Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı
Savcıdan hapis talebi!

Savcıdan hapis talebi!
Pop müzik geride kaldı

Pop müzik geride kaldı
Kilo almaya başladı

Kilo almaya başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX