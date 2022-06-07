Frankfurt'ta 400. sahne

Sumru Yavrucuk'un hem yönetip hem oynadığı tek kişilik eser "Shirley Valentine", "8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sahnelendi. İngiliz yazar Willy Russell'in kaleminden çıkan oyun, Frankfurt Gallus Theater'da seyirciyle buluştu. Eserin müziklerinde, Selmin Artemiz sanatçıya eşlik etti. Yavrucuk, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, eseri 400. kez sahnelediğini söyledi.

