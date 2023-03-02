Fotoğraf davasından 29 bin dolar kazandı

2020'de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile eşi Kobe Bryant'ı kaybeden Vanessa Bryant, kazada yayınlanan fotoğraflarla ilgili Los Angeles Polis Merkezi'ne dava açmıştı. Los Angeles Polis Merkezi, Bryant ile yaklaşık 29 bin dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Bryant'ın avukatları, "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" dedi.

Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden Chris Chester'ın 20 milyon dolar alacağı belirtildi.