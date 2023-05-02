Fotoğraf davası sil baştan

Erkan Kolçak Köstendil, 'Görünen Adam' adlı dizisinde fotoğrafını izinsiz şekilde bazı dergi ve Youtube'da yayınladığı iddiasıyla bir bankadan kazandığı 125 bin liralık tazminata itiraz etti. Oyuncu, meslektaşları Selçuk Yöntem ile Halit Ergenç'in başka şirketlerden kazandığı yüksek tazminat davalarını emsal gösterdi. Köstendil'in itirazını kabul eden mahkemesi, dosyaların eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle verilen kararı bozarak davanın yeniden görülmesini talep etti.

NESLİHAN KESKİN

