Fotoğraf davası sil baştan

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02 Mayıs 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:40:00

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Erkan Kolçak Köstendil, bir bankadan kazandığı 125 bin liralık tazminata itiraz etti.

Erkan Kolçak Köstendil, 'Görünen Adam' adlı dizisinde fotoğrafını izinsiz şekilde bazı dergi ve Youtube'da yayınladığı iddiasıyla bir bankadan kazandığı 125 bin liralık tazminata itiraz etti. Oyuncu, meslektaşları Selçuk Yöntem ile Halit Ergenç'in başka şirketlerden kazandığı yüksek tazminat davalarını emsal gösterdi. Köstendil'in itirazını kabul eden mahkemesi, dosyaların eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle verilen kararı bozarak davanın yeniden görülmesini talep etti.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : erkan kolçak köstendil görünen adam dava
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