Flaş iddia... Murat Boz ve Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?

Flaş iddia... Murat Boz ve Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile popçu Murat Boz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra kalbini kimseye açmayan Boz'un, Demet Özdemir ile yakınlaştığı öne sürüldü.



Kısa süre önce Aslı Enver ile uzun soluklu ilişkisine son veren Murat Boz'un, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir ile sürpriz bir şekilde yakınlaştığı iddia edildi. Ayaklı Gazete'nin haberine göre ikili; geçtiğimiz akşam İstanbul’da boğazda bulunan bir mekanda samimi şekilde eğlendi. Akıllara 'İkili arasında yeni bir aşk mı doğuyor?' soruları geldi...

Öte yandan Murat Boz'un geçtiğimiz haftalarda Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Boz, bu iddiayı yalanlamıştı. Demet Özdemir'in adı ise bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Bu iddia sonrası Boz ve Özdemir'in ne diyeceği merak konusu oldu.