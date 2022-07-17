Geçen yıl gelen zamlardan ötürü 'Gerekirse simit yeriz' diyen Hülya Avşar, bu defa tatil merkezlerindeki fahiş fiyatlar için yorum yaptı. Kızıyla birlikte Bodrum'da olan Avşar Kızı, sahne sonrası yaptığı açıklamada tüm dikkatleri üzerine çekti. Avşar Kızı, ''Ben çok Bodrumcu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme'de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip ona göre tatil yapacaklar'' dedi.