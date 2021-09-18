18 Eylül 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 10:00:00
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Burak Kut, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. 90'lı yılların başında genç kızların hayranlığıyla adından söz ettiren Kut'un fit hali dikkatlerden kaçmadı.
48 yaşındaki şarkıcı, ''Kendime çok dikkat ediyorum. Çok da abartmıyorum. Takdiri ilahi diyorum buna. Genetik avantaj. Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım da var. Onu da sizlere burada anlatmayacağım" dedi.