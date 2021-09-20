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20 Eylül 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:30:00

Fırtınaya rağmen Ziynet!

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Şarkıcı Ziynet Sali, Turkcell Vadi Açıkhava'da konser verdi. Biletlerin konser öncesi tükendiği ama gecenin fırtına ve dolu yağarak başlaması üzerine Sali, ''Doluya ve şimşeklere rağmen müzik susmasın. İsterim ki İstanbul'un ve ülkemizin her yanını müzik sesleri sarsın" dedi.

Şarkıcı Ziynet Sali, Turkcell Vadi Açıkhava'da konser verdi. Biletlerin konser öncesi tükendiği ama gecenin fırtına ve dolu yağarak başlaması üzerine Sali, ''Doluya ve şimşeklere rağmen müzik susmasın. İsterim ki İstanbul'un ve ülkemizin her yanını müzik sesleri sarsın" dedi. Erkan Erzurumlu ile önceki gün evlilik yıldönümleri olan Sali, "İkinci yılımızı doldurduk. Güzel gidiyor, sahnede yine beraberiz. Müziğe, aşka ve sevgiye devam ediyoruz" dedi. Konser sırasında 'Ömrüm' şarkısını söyleyen Sali, eşini yanına davet etti. Erkan Erzurumlu eşini alnından öptü.

Etiketler : Ziynet Sali Turkcell Vadi Açıkhava Şarkıcı
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