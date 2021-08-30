Fire vermeyen tek sanatçıyım

Ebru Yaşar, KKTC Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. Yoğun talep üzerine büyük balo salonuna alınan konseri yaklaşık 2500 kişi izledi. Pandemi sonrası ilk kez yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan Yaşar, " Önemli olan burada bulunabilmekti. Buna da şükür" dedi. Bülent Ersoy'un sorunlar yaşadığı haberlerine üzüldüğünü belirten, Yaşar, "Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza bugün fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım yanımdaki insanlar fire vermeden geldik. Kolay değil ne yollardan ne testlerden geçtik'' dedi.