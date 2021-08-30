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30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30:00

Fire vermeyen tek sanatçıyım

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Ebru Yaşar, KKTC Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. Yoğun talep üzerine büyük balo salonuna alınan konseri yaklaşık 2500 kişi izledi. Pandemi sonrası ilk kez yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan Yaşar, " Önemli olan burada bulunabilmekti. Buna da şükür" dedi. Bülent Ersoy'un sorunlar yaşadığı haberlerine üzüldüğünü belirten, Yaşar, "Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza bugün fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım yanımdaki insanlar fire vermeden geldik. Kolay değil ne yollardan ne testlerden geçtik'' dedi.

Etiketler : ebru yaşar kktc konser
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