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28 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00

Fırat'ın 'saklı'sında bütün duygular var

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Saklı dizisinin çekimleri için Fransa'dan Türkiye'ye temelli dönüş yapan Fırat Çelik, Cihangir sokaklarında arkadaşlarıyla kurduğu masada sohbet ederken görüntülendi.

Saklı dizisinin çekimleri için Fransa'dan Türkiye'ye temelli dönüş yapan Fırat Çelik, Cihangir sokaklarında arkadaşlarıyla kurduğu masada sohbet ederken görüntülendi. Dizinin konusundan bahseden oyuncu, ''Gizli aşk, evlilik, ihanet üzerine bir konu... Yani bizim sevdiğimiz şeyler'' açıklamasını yaptı.

Recep ASLAN

Etiketler : fırat çelik cihangir dizi
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