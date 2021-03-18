  • BIST
    1561.22
  • Dolar
    7,4967
  • Euro
    8,9747
  • Altın
    418,7700
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır"
Hafter geri adım attı! Sürpriz Türkiye talimatı
MHP'de kurultay heyecanı başladı
2 haftadır kayıptı... Hayatını kaybettiği açıklandı
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
Hollanda'da genel seçim sonuçları belli oldu
Fitch Türkiye tahminini yükseltti
1 aylık anne setlere dönüyor
Final yok, ekranlara devam!
Sinan baba olmak istiyor
Bir hafta virüs molası
Belgelerle konuşacağım
Asitli içecekler hastalıkları tetikliyor
Emziren anneler için beslenme tüyoları
Böbrekleriniz için salgının geçmesini beklemeyin
Pandemi kiloyu, kilo uyku apnesini artırdı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Mart
Bakan Koca: Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında AYM'de kapatma davası açtı
Altun'dan HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklama
Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmelerinde ikinci tur tamamlandı
Türkiye'de vaka sayısı 18 bini geçti
Fed faiz kararını açıkladı
Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
18 Mart 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 11:00:00

Final yok, ekranlara devam!

ABONE OL

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in rol alacağı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin düşük reytingler nedeniyle final yapacağı iddia edildi.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in rol alacağı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin düşük reytingler nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Dizinin yapımcısı, yaptığı açıklamada böyle bir final kararının olmadığını ve bu haberleri çıkaran kişilerin takipçisi olacağını ifade etti. Yapılan haberlerle oyuncuların motivasyonunun düşürülemeyeceği de aktarıldı.

Etiketler : kerem bürsin hande erçel sen çal kapımı
Reytingler işin karşılığını verdi

Reytingler işin karşılığını verdi
Kalbini titreten senaryo arayışında

Kalbini titreten senaryo arayışında
Yıldız mı Nesrin mi?

Yıldız mı Nesrin mi?
Kolunu yaktı

Kolunu yaktı
Online müzisyen oldu

Online müzisyen oldu
Miray'ın bambaşka dönüşü

Miray'ın bambaşka dönüşü
Nişantaşı tarzı

Nişantaşı tarzı
Sonsuza kadar unutmayacağım

Sonsuza kadar unutmayacağım
'İyi insan iyi müzik'

'İyi insan iyi müzik'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER