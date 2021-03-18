Final yok, ekranlara devam!

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in rol alacağı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin düşük reytingler nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Dizinin yapımcısı, yaptığı açıklamada böyle bir final kararının olmadığını ve bu haberleri çıkaran kişilerin takipçisi olacağını ifade etti. Yapılan haberlerle oyuncuların motivasyonunun düşürülemeyeceği de aktarıldı.

