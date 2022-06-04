Filmleri büyük zorlukla çekerdik

Usta oyuncu Selda Alkor, Yeşilcam Sineması'nın zorluklarıyla ilgili, "Biz çok zor şartlarda çalıştık, gerçekten imkanlarımız çok kısıtlıydı" açıklamasını yaptı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selda Alkor, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sinema söyleşilerine katıldı. Atlas 1948 Sineması Kamera Arkası Sergi Salonu'nda gerçekleşen söyleşide oyuncu, sinemadaki anılarını anlattı. Yeşilçam Sineması'nın zorluklarından bahseden Alkor, "Biz çok zor şartlarda çalıştık, gerçekten imkanlarımız çok kısıtlıydı. Giyinme odalarımız, asistanlarımız yoktu. Eğer kıyafetlerimizin ıslandığı bir film çekilmişse o kıyafetlerin suyunu sıkıp tekrar giyerdik" dedikten sonra, "Erkek oyuncular çok kibardı. Eğer kavgalı bir senaryo varsa canını acıttım mı diye sorarlardı" açıklamasında bulundu. Oyunculukta ilk kıstasının senaryo olduğunu söyleyen Alkor, "Önce senaryoya, hikayedeki kadına bakarım, oyunculuk ve diğer faktörler sonra gelir" dedi.