Filme güveniyorum

Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' adlı filmin başrolünde yer alacak olan oyuncu Pelin Karahan tek başına görüntülendi. Oyuncu, Vadistanbul'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Film çekimleri için Bodrum'dan sık sık İstanbul'a geldiğini söyleyen Karahan, "Hem tatil hem iş bir arada oluyor. İkisinden de çok keyif alıyorum. Çok güzel proje olacak" dedi.