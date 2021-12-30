Film için saçını kazıttı

'Dedemin Gözyaşları' adlı filmde rol alan Halil Ergün, senaryo gereği saçlarını kazıttı. Oğlu ve gelinini trafik kazasında kaybettikten sonra kendisine emanet olan torununun lösemi hastası olduğunu öğrenen dedeyi canlandıran Ergün, sahnelerde çok duygulandığını ifade etti. Ergün, 'Saçlarım kazınırken, aklıma direkt 10 yaşındaki çocukluğum geldi. Babam sürekli abimin ve benim saçlarımı daha gür olması için kazıtırdı. Çocukken ses çıkarmazdım ama çok üzülürdüm ve o dönem moda olan alabros modeline çok özenirdim'' diyerek bir anısını paylaştı.