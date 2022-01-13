VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin vizyon projesi belgesel oldu
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntüleri tepki çekmişti... Milli Savunma Bakanlığı incele...
Alman medyasından TOGG'a övgü!
Orduda kritik reform! Kardeş ülke Türkiye ile uyumlu hale getirdi
Yerli otomobil GÜNSEL'den yeni atak!
Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı
Meta için kritik süreç başladı: WhatsApp ve Instagram'ı kaybedebilir!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Kuzey Ege'yi fırtına teslim aldı... Türkiye'nin en büyük adasına 3 gündür feribot seferi yok
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
28 ilde 'kene' operasyonu
Füzeler peş peşe ateşlendi, karşı hamle geldi
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Esnaf istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme!
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı
Türkiye için gurur günü!
Aliyev 'çok şaşırdık' diyerek tepki gösterdi
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı!
Türkiye'nin döner kanatlı sürü İHA'ları geliyor!"
Doğu ve Batı'yı birleştirdi
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
İyiyim her şey yolunda
'Bu sen değilsin'
13 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00

Film heyecanı

ABONE OL

MIss Freedom of the World 2019 birincisi, oyuncu ve model Gizem Şahin, beyazperdeye göz kırptı.

MIss Freedom of the World 2019 birincisi, oyuncu ve model Gizem Şahin, beyazperdeye göz kırptı. Şahin, Türk asıllı Amerikalı yönetmen Sean GK'ın çekeceği 'Babam ve Uçurtmam' adlı filmde başrol oynayacak. Model yapımda, 'Zeyno' karakterine hayat verecek. Filmde Selahattin Taşdöğen, Cem Kılıç ve Ebru Destan da yer alacak.

Etiketler : Film heyecanı MIss Freedom of the World 2019 Gizem Şahin
Maraşlı Porto Riko'da

Maraşlı Porto Riko'da
Dava sorularından kaçtı

Dava sorularından kaçtı
Güçlü adam seviyormuş

Güçlü adam seviyormuş
Benim ailem kırmızı çizgimdir

Benim ailem kırmızı çizgimdir
Kurnaz Tilki

Kurnaz Tilki
Sete ara verildi

Sete ara verildi
Batuga'nın çocukluğunu izlerken ağladım

Batuga'nın çocukluğunu izlerken ağladım
Tarifsiz bir acı yaşadım

Tarifsiz bir acı yaşadım
Aleyna çok iyi şarkıcı

Aleyna çok iyi şarkıcı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER