13 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 11:00:00
Film heyecanı
MIss Freedom of the World 2019 birincisi, oyuncu ve model Gizem Şahin, beyazperdeye göz kırptı.
MIss Freedom of the World 2019 birincisi, oyuncu ve model Gizem Şahin, beyazperdeye göz kırptı. Şahin, Türk asıllı Amerikalı yönetmen Sean GK'ın çekeceği 'Babam ve Uçurtmam' adlı filmde başrol oynayacak. Model yapımda, 'Zeyno' karakterine hayat verecek. Filmde Selahattin Taşdöğen, Cem Kılıç ve Ebru Destan da yer alacak.