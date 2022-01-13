Film heyecanı

MIss Freedom of the World 2019 birincisi, oyuncu ve model Gizem Şahin, beyazperdeye göz kırptı. Şahin, Türk asıllı Amerikalı yönetmen Sean GK'ın çekeceği 'Babam ve Uçurtmam' adlı filmde başrol oynayacak. Model yapımda, 'Zeyno' karakterine hayat verecek. Filmde Selahattin Taşdöğen, Cem Kılıç ve Ebru Destan da yer alacak.