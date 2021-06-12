Filistinli çocuklara yardım eli

Manken Tülin Şahin, Filistinli çocukları unutmadı. Kendisi de bir çocuk annesi olan Şahin, Togem-Der tarafından düzenlenen ve geliri Kudüs'teki çocuklara bağışlanacak 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nı ziyaret etti. Kendi kıyafetlerinin yanı sıra kızı Siena'nın kıyafet ve oyuncularını da satılmak üzere çarşıya bağışlayan Şahin, herkesi dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti. Togem-Der Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran'la çarşıyı gezen Şahin, aynı zamanda kadınlar tarafından işlenen el emeği göz nuru örtüler ve mutfak eşyalarından da satın aldı.

