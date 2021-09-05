Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı

Mor ve Ötesi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Grup, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sahneden kutlayan Mor ve Ötesi, "Bu akşam bizi yine gururlandıran son zamanların en güzel ve güçlü takımı A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına kocaman alkış istiyorum" diyerek filenin bekçilerine teşekkür etti.