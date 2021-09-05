Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı
Mor ve Ötesi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.
Mor ve Ötesi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Grup, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sahneden kutlayan Mor ve Ötesi, "Bu akşam bizi yine gururlandıran son zamanların en güzel ve güçlü takımı A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına kocaman alkış istiyorum" diyerek filenin bekçilerine teşekkür etti.