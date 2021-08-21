21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:00:00
Fikret Kuşkan 'El Kızı'na Resul rolü ile dahil oldu
Usta oyuncu Fikret Kuşkan, çekimlerine kısa zaman önce başlanan 'El Kızı' adlı diziye dahil oldu.
Fikret Kuşkan, El Kızı'nda Ezo'nun babası Resul karakterini canlandıracak. Oyuncu, çekimler için Muğla'ya gidecek. Yapımda Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.