'El Kızı'na dahil oldu

Fikret Kuşkan 'El Kızı'na Resul rolü ile dahil oldu

Fikret Kuşkan, El Kızı'nda Ezo'nun babası Resul karakterini canlandıracak. Oyuncu, çekimler için Muğla'ya gidecek. Yapımda Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.