Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Leyla ile Mecnun'un oyuncuları, sekiz yıl sonra sonra yeniden bir araya geldi. Dizinin başrol oyuncuları da ilk buluşmadan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunarken; Mecnun'a hayat veren Ali Atay ise oğlu Fikret Ali'yle verdiği pozu yayınladı. Atay, "Fiko, Mecnun'a yetişti. İnanmıyorum' yazdı.