Fiko Mecnun'a yetişti
Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Leyla ile Mecnun'un oyuncuları, sekiz yıl sonra sonra yeniden bir araya geldi.
Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Leyla ile Mecnun'un oyuncuları, sekiz yıl sonra sonra yeniden bir araya geldi. Dizinin başrol oyuncuları da ilk buluşmadan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunarken; Mecnun'a hayat veren Ali Atay ise oğlu Fikret Ali'yle verdiği pozu yayınladı. Atay, "Fiko, Mecnun'a yetişti. İnanmıyorum' yazdı.