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30 Mart 2023 Perşembe 22:09:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 22:09:00

Fikir ayrılığı yaşıyoruz

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Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

Kısa süre önce şiddet haberleriyle gündeme gelen manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Boşanacağı iddia edilen ikiliden Şallı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Manken, evliliğinde sorunların olduğunu ancak henüz bir boşanma davası açılmadığını söyledi. Şallı, evlilik süreciyle ilgili, "Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu! Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Etiketler : fikir ayrılığı ebru şallı uğur akkuş

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