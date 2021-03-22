Fikir ayrılığı ayırdı

Çukur dizisinde başlayan arkadaşlıklarını birlikteliğe dönüştüren Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu çiftinden ayrılık haberi geldi. Aralarında 18 yaş fark bulunan çiftin fikir anlaşmazlığı nedeniyle yollarını ayırdıkları öğrenildi. İkili, her şeye rağmen dost olarak kalacaklarını da yakın çevresiyle paylaştı.