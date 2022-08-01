Festivalde bir Kıvılcım yeter

Yaklaşık bir ay önce yeni single çalışması 'Ben Vazgeçmezsem''i müzikseverlerin beğenisine sunan Kıvılcım Ural, MilyonFestİn İstanbul etabında sahne aldı. Kilyos'ta gerçekleşen etkinlikte şaşırtıcı bir performansa imza atan Ural, bir ara müziğin ritmine kendisini kaptırarak saçlarıyla keraografik görüntüler sergiledi. Kaan Tangöze ile evli olan Ural, yakın zamanda yepyeni bir albüm yaparak herkesi şaşırtacağını dile getirdi.