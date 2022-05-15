Ferrari'den tramvay'a transfer!

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, 9 milyon liralık Ferrari'sinden inerek halka karıştı! Sarıoğlu, kızı Sare'yle birlikte tramvay'dan fotoğraf paylaştı.

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilotluk yapan eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez lüks araç yerine halkın arasına indi. Adrenalin ve hız tutkunu olan 34 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, milyonluk spor arabaları yerine tramvaya bindi. Üç çocuk annesi olan Sarıoğlu, kızı Sare'yle birlikte yaptıkları yolculuğu sosyal medya hesabından yayınlandı. Yağmur Sarıoğlu, gönderisinin altına, "Tren keyfimiz" notunu düştü. Sarıoğlu'nun hayranları paylaşımına, "Ferrari'den trene transfer" yorumunda bulundu. Pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu'nun garajında servet yatıyor. Sarıoğlu'nun Ferrari 488 GTB, Porsche Panamera Turbo S, Mercedes GLS ve Kawasaki Ninja 250R marka arabaları ve motosikleti bulunuyor.