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06 Mayıs 2022 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 14:29:00

Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor

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Bazı ünlüleri kara listesine alan Ferrari, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a da otomobil satmak istemiyor. F

Bazı ünlüleri kara listesine alan Ferrari, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a da otomobil satmak istemiyor. Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bieber'ın, ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan "Aracı açık artırmaya çıkarma" engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.

Etiketler : Justin Bieber Ferrari Kanadalı şarkıcı Justin Bieber
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