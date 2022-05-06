Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor

Bazı ünlüleri kara listesine alan Ferrari, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a da otomobil satmak istemiyor. Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bieber'ın, ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan "Aracı açık artırmaya çıkarma" engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.

