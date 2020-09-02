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02 Eylül 2020 Çarşamba 21:46:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 21:57:00

Felaketler şarkıcı Lara'nın peşini bırakmıyor

Kaynak: İHA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara'nın ağabeyi İzzet Keskin'in evinde yangın çıktı. Evde maddi hasar meydana gelirken Lara, yangın sırasında şehir dışında olduğunu söyledi.

Alanya’da yaşayan ve haziran ayında yeğeniyle sokakta yürürken bir aracın çarpması sonucu yaralanan şarkıcı Lara’nın, ağabeyi İzzet Keskin’in evinin çatı katında dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

’ÜZERİMİZDE VAR BİR FELAKET AMA’

Yanan evin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan. Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan, binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun" dedi.

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